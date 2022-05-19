أغنية جديدة لـ علي الحجار من ألحان الراحل بليغ حمدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الكاتب الصحافي والناقد الفني أيمن الحكيم، إنه قد تم العثور مؤخرا على أغنية من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، “في حب مصر”، لم تظهر للنور بعد، حيث كان قد لحنها قبل وفاته.

وكتب “الحكيم”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تفضل المهندس أسامة فهمي، ابن أخت الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي وأخبرني أنه عثر على أغنية جديدة من ألحان بليغ لم تظهر للنور، وأنه يرشح علي الحجار لغنائها ويراه الأنسب والأقرب لروحها”.

وأضاف: “أرسل لي اللحن بصوت بليغ على العود، والأغنية طويلة حوالي 12 دقيقة، وهي في حب مصر على طريقة بليغ وبكلماته. قعدت أسمعها مرة واتنين ولم أجد إجابة للسؤال القديم (هو الرجل ده بيجيب المزيكا دي منين؟).

أما عن فرحة علي الحجار بالأغنية وحماسه لها فكانت فوق ما توقعت، يبدو أننا أمام حدث غنائي كبير”.

وكان الموسيقار الراحل بليغ حمدي هو الذي اكتشف علي الحجار فنيًا، وتنبأ له بأنه ستكون له مكانة متميزة في عالم الغناء، بعد أن شاهده في أحد البرامج التلفزيونية، فقدمه للجمهور بأغنية “على قد ما حبينا” وهي من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور.

ولحن له باقة من أجمل أغانيه مثل “طب قولنا لما أنت ناوي على السفر”، و”طاب العنب”، بالإضافة إلى أغنية “أحبابنا من عشمهم” من ألبوم اعذريني، وأغنية “ما بلاش” من ألبوم ما تصدقيش، إلى جانب لحن تتري المقدمة والختام وأغاني الجزء الأول من مسلسل “بوابة الحلواني وهي آخر ألحان بليغ حمدي قبل وفاته.