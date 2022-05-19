شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يبدأ عرض مسرحيته الجديدة "عنبر 7" بالإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المطرب نادر أبو الليف البروفات النهائية لمسرحيته الجديدة "عنبر 7"، المقرر بدء عرضها اليوم الخميس على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من النجوم الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.



فريق عمل المسرحية

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.