شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر.. بعد نجاح "جزيرة غمام" و "راجعين ياهوى" الفنانة الكبيرة تستعد لـ"الشادر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة وفاء عامر تحضيراتها لمسلسل "الشادر"، والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنانة ياسمين صبرى، حيث انضمت إلى العمل مؤخرا، بعد ترشيح المخرج سامح عبد العزيز لها.

وفاء عامر تنتظر سيناريو الشادر لدراسة شخصيتها بالمسلسل

وقالت وفاء عامر لـ"الخليج 365"، إنها مازالت تنتظر وصول السيناريو وقراءة الحلقات ودراسة شخصيتها بالمسلسل، على أن تبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة عقب إنهاء تحضيرات العمل، ويعد هذا المسلسل بمثابة تكرار التعاون بينها وبين ياسمين صبرى بعد مسلسلات "أبو هيبة فى جبل الحلال" و"حكايتى"و"شطرنج".



وفاء عامر

وكانت الفنانة وفاء عامر قد حلت ضيفة على الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON بعد مشاركتها فى رمضان الماضى، فى 3 أعمال هي "جزيرة غمام" و"وراجعين يا هوى" و"بيت الشدة".

وقالت وفاء عامر خلال الحلقة إن ابنها عمر "دمه خفيف ودايما بيهزر فى البيت"، مضيفة: "شارك بالتمثيل فى مسلسل بيت الشدة، وقلت لهم بلاش، وكنت عايزة يمشوه، لأن كان فيه ممثلين كتير من معهد الفنون المسرحية، لو مشتغلوش هيروحوا فين؟".



وفاء عامر

وكشفت وفاء عامر أنها رشحت نور خالد النبوى لمساعد مخرج مسلسل "راجعين يا هوى"، مضيفة: "أبوه كان رافض، وهو ما شاء الله موهوب وعنده قبول، وأنصحه بأن يحذو حذو أبيه".

وفاء عامر: شخصية هلالة فيها كتير منى

وعن شخصية "هلالة" فى مسلسل "جزيرة غمام"، قالت وفاء عامر: "غيرت إن ممكن ممثلة تعمل الشخصية دي غيرى، تبقى خيانة لو معملتهاش، وفيها كتير من شخصيتى، زى إنى شجاعة وقوية، وأستطيع التحكم فى مشاعرى".



وفاء عامر

أما عن مسلسل "راجعين يا هوى" كشفت أن خالد النبوى قال: "أنا عايز وفاء عامر قدامى، وهو نجم كبير عايزة أشكره، مش بيتدخل، ومواعيده منضبطة"، وعن المخرج محمد سلامة قالت: "بيخلينى أبدع، وهو مخرج شاب عنده إبداع"، وعن أسامة أنور عكاشة قالت إنه "عايش ما بينا بحكاياته"، مشيدة بالفنان أحمد بدير الذى قالت عنه: "مش بشبع منه، وبيدينى طاقة كبيرة جدا".

وأوضحت أن "الفنان رياض الخولى قال لى هتخسرى لو معملتيش دور هلالة، وبكون مطمئنة وأنا بشتغل مع المخرج حسين المنباوى".