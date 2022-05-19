شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثالث من فيلم Fantastic Beasts يحقق 379 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إيرادات وصلت إلى 379 مليونا و 13 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15 أبريل الماضى بـ دورالعرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 90 مليونًا و 413 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 288 مليونًا و 600 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.