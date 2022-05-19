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الجزء الثالث من فيلم Fantastic Beasts يحقق 379 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore إيرادات وصلت إلى 379 مليونا و 13 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 15 أبريل الماضى بـ دورالعرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى طرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore بين 90 مليونًا و 413 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 288 مليونًا و 600 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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