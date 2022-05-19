شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الخامسة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الذي رحل مساء اليوم، الأربعاء 18 مايو عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، إن المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي من المخرجين الكبار الذين لهم بصمة كبيرة على المسرح المصري، وكان له اتجاه ومنهج خاص فى المسرح الشعبي، وأيضا إسهاماته الكبيرة في تأسيس فرقة النيل للآلات الشعبية والتابعة للثقافة الجماهيرية، وكانت تتسم بأنها تستلهم الموسيقى والتراث الشعبي وتقدمه من خلال رؤية فنية للمخرج عبد الرحمن الشافعي، وكان الشافعى أيضا أول مديرا لمسرح السامر.

يذكر أن المخرج المسرحى عبد الرحمن الشافعي من مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الاعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى، عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، الى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.