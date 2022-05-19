شكرا لقرائتكم خبر عن حضور عربى قوى فى مهرجان كان السينمائى وحسين فهمى الأبرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن العرب على المشاركة في فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انطلق أمس الثلاثاء، وكان على رأس الحضور النجم المصرى حسين فهمى باعتباره رئيس مهرجان القارة السينمائي الدولى، وزوجته، والمخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إضافة إلى الإعلامية ريا أبي راشد التي تقدم تغطية لفعاليات المهرجان.



حسين فهمى وأمير رمسيس

وافتتحت الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائى بعرض الفيلم الكوميدى Final Cut، وهو الفيلم الذى وصفه النقاد بأنه ذكي وممتع للغاية، بعد حضور 2000 في القاعة ليحصل الفيلم على تصفيق حار لمدة أربع دقائق، ويتناول الفيلم كوميديا الزومى، حيث يدور الفيلم حول طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلم عن الزومبى بميزانية منخفضة، لكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية،

وحضر من النجوم والمشاهير العالميين كلاً من إميليا شول وتاليا ستورم وإيريس ميتينير وأورفاشى راوتيلا، جوليان مور وإيفا لانجوريا وروسى دى بالما وكاثرين لانغفورد واريان لابي ولوليتا شاماه، ولاشانا لينش بطلة فيلم جيمس بوند الأخير وشهد مسرح الحفل منح النجم الأمريكي فورست ويتكر السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمشواره الفني.

وشهد الحفل أيضاً ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ألقى خطابًا مفاجئًا بالفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقال فولوديمير إنه في النهاية ستختفى الكراهية ويموت الطغاة، وأشار إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن "الدكتاتور العظيم" الذي سخر من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وأضاف زيلينسكي: "نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما ليست صامتة، وتساءل هل ستبقى السينما صامتة أم ستتحدث؟ هل يمكن أن تبقى السينما خارج ما يحدث في أوكرانيا، ولقي خطابه ترحيبا حارا من الجمهور.



حسين فهمى ومحمد قبلاوى رئيس مهرجان مالمو