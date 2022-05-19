شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تعود للغناء بـ 5 كليبات جديدة دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية مروى من تسجيل 5 أغنيات جديدة سوف تقوم بتصويرهم بطريقة الفيديو كليب، على أن يتم طرح هذه الكليبات تباعا واحد تلو الآخر، وتعاونت مروى فى الأغانى مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم كريم شاهين وهادى أبو اليزيد وهانى الشهب وعمرو الخضرى وأحمد عادل وملاك عادل ومحمد عبد المنعم.

من ناحية أخرى قالت مروى لـ الخليج 365 إنها تشتاق للعودة الى عالم الدراما والسينما، ولكن تتمنى أن يقدم لها ورق مميز ومختلف، حيث إنها لا تريد أن تكرر نفسها فى أى عمل جديد.

يذكر أن آخر ظهور فنى للفنانة مروى، كان من خلال مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والتى عرضت الصيف الماضى، من بطولة علاء مرسى وأحمد سلامة وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب، والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح.

وجسدت مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.