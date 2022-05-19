شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائيًا بالسعودية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب بهاء سلطان حفلا غنائيا بالسعودية بمدينة جدة يوم الجمعة 27 مايو، ويقدم في هذا الحفل فاصلا من أغانيه التى حققت نجاحا كبيرا مؤخرا منها "تعالى أدلعك"، فضلا عن تقديم عدد من أغانيه الشهيرة منها "ياترى ياحبيبى"، "يا ابن آدم"، "قلبك ياحول الله"، "قوم أقف".

كان المطرب بهاء سلطان قد بدأ فى تنفيذ أغانى ألبومه الجديد، وذلك بعد فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، ويتعاون سلطان في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد عاطف وتامر حسين وعزيز الشافعى ووسام عبد المنعم واحمد عادل ومحمد يحيى ويتوقع طرحه في بدايه موسم الصيف.

وطرح النجم بهاء سلطان مؤخرا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددًا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".