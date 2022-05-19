شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات شباك التذاكر بالسينمات أمس الثلاثاء .. اعرف كل فيلم حقق كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، ليلة أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت مليون جنيه، موزعة على 3 أفلام استقبلتها دور العرض للمنافسة في الموسم، وهى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، و"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، و"زومبى" بطولة على ربيع، وجاءت تفاصيل إيرادات الأفلام كالتالى:

فيلم "واحد تانى" حقق 618 ألف جنيه أمس الثلاثاء، لتصل محصلة إيرادات الفيلم 42 مليون جنيه ، متصدرًا شباك تذاكر الموسم، الفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما فيلم "العنكبوت" فحصد أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 353 ألف جنيه ، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية وتكون محصلة إيراداته 25 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وحصد فيلم فيلم "زومبى" إيرادات بلغت 165 ألف جنيه أمس الثلاثاء، لتكون محصلة ما حققه الفيلم حتى الآن 14 مليون جنيه ، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.