شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يبدأ التحضير لفيلم "أسطورة زينب ونوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج يسرى نصر الله تفاصيل فيلمه المقبل "أسطورة زينب ونوح"، للسيناريست الشاب أحمد الزغبي. وقال نصر الله، فى تصريحات تليفزيونية: "تدور أحداث الفيلم حول طفلين، ولد وبنت، فى الصعيد، فى ليلة فيها شبورة جامدة جدا وسيول بيهربوا بتابوت أم البنت، عشان مش عايزين يدفنوها يوم الأربعاء، عايزين يدفنوها يوم الجمعة حتى لا تتعرض الأم لعذاب القبر".

وأضاف: "التصوير سيكون فى الخريف والشتاء فى شهر نوفمبر أو ديسمبر، لأنه يحتاج جو به غمام مش شمس زى الصيف، وفريق التمثيل يضم أطفال"، رافضا الكشف عن أسماء الممثلين قائلا: "خلوها مفاجأة".

ويتولى المخرج الكبير يسرى نصر الله رئاسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من مهرجان كان السينمائى الدولى، الذى انطلق أول أمس ويستمر وحتى يوم 28 مايو الجارى.

وقال يسرى نصر الله لــ"الخليج 365" إنه سعيد باختياره رئيسا للجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان كان، مؤكدًا أن السينما المصرية موجودة فى المهرجانات والمحافل الدولية فى السنوات الأخيرة، وعدد من الأفلام المصرية نال جوائز عدة فى تلك المهرجانات.

وعبّر يسرى نصر الله عن احتياج السينما المصرية لقوانين تدفعها للأمام لنحافظ على استمرار وجودها فى المهرجانات الدولية وحصدها لكبرى الجوائز العالمية.