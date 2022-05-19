شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يعتذر عن التقاط صور داخل الفاتيكان.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الممثل العالمى جيسون موموا عن خرق القواعد في الفاتيكان من خلال التقاط الصور داخل كنيسة Sistine Chapel، حيث يحظر استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات، وذلك أثناء تواجده إيطاليا لـ تصوير فيلم Fast X، ومن ثم ظهر نجم Aquaman، في مقطع فيديو له من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، يعتذر عن الأمر.

وقال موموا من خلال الفيديو: "أريد أن أبعث بإعجابي المطلق بالإيطاليين وهذا البلد الجميل، أحب ثقافة وتاريخ إيطاليا، إذا اعتقد أحد ما أنني لم أحترم ثقافة البلد، فهذا لم يكن نيتي، قدمت (الفاتيكان) تبرعًا رائعًا لإحضار أصدقائي وطاقم العمل لأنه لم يكن لدينا سوى يومين إجازة للذهاب لتجربة هذه الأماكن".

وأضاف موموا: "لقد وجدت أن الناس يريدون التقاط الصور معي هناك، وهو أمر غريب جدًا في كنيسة الفاتيكان نظرا إلى كل هذا الروعة".

كما كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظرAquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجاري 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وكان الجزء الأول من فيلم Aquaman حقق إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.