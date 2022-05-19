شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي دخل للعناية المركزة للمرة الرابعة بعد تعرضه لغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه للمرة الرابعة يتم نقله للعناية المركزة، موضحا أنه في كل مرة كان ينتقل فيها للعناية المركزة يأتي بسبب انتكاسة في صحته وفقدانه للوعى.

وأضاف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر: في البداية كانت أزمة والدى كسر في مفصل الحوض اليمين، وأجرى عملية جراحية، وأصبح أى التهاب في الجسم يجعله يحتاج لرعاية كاملة وكان فاقد للوعى حينها.

وتابع نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،: أجرى عملية ثم حدث له تحسن تدريجى وقرر الأطباء أن يخرج من المستشفى، ولكن كان هناك مشكلة أساسية تواجهنا فبعد إجراء العمليات الجراحية معنوياته أصبحت منخفضة، والطعام والشراب كان صعب للغاية فلم يكن يأكل أو يشرب فحدث له فقدان لكل الفيتامينات وحدوث جفاف وأضبح يفقد الوعى ويدخل في غيبوبة فنضطر أن يدخل المستشفى.

وقال نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة،: حدث تواصل مع نقابة المهن التمثيلية وأشرف زكى، وكان هناك بعض المشاركة في العملية الجراحية التي أجراها، موضحا أن مكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى السابقة لعبد الرحمن أبو زهرة كان لها تأثير معنوى رائع على والدى.