شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تكشف عن البوستر الرسمى للمسلسل الغنائى "ريفو" استعدادًا لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر الدعائى والرسمى للمسلسل الدرامى الجديد "ريفو"، والذى يقوم ببطولته كل من أمير عيد، وفرقته الموسيقية كايروكي، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية التي تجمع بين الغناء والتمثيل، ومن المقرر أن تطرحه المنصة خلال الأيام القادمة عبر تطبيقها الرسمى.





وطرحت المنصة الإلكترونية،«Watch IT» بوسترا ترويجيا لمسلسل «ريفو» على هيئة شريط كاسيت يحمل اسم المسلسل؛ تمهيدًا لطرح البوسترات النهائية، لأبطال العمل خلال الفترة القليلة المقبلة؛ استعدادًا لطرحه للجمهور عبر المنصة الرقمية، وتصدر فريق العمل البوستر الرسمي وعلى رأسهم أمير عيد .