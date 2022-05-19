شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سليمان داعيًا لتيسير الزواج: "المهم البشر مش المادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سليمان، إنّه زوج ابنته بنفس الطريقة التي تربى بها على يد والديه، موضحًا: "شفتهم ازاي بيجوزوا بناتهم وإنهم بيدوروا على رجالة، ولي شقيقتان وأنا أصغرهما، وشفت كل حاجة بتتحسب ازاي، لكن المهم هو البشر مش المادة".

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، خلال حديثها عن موضوع الفقرة، وهو أشياء يمكن أن يتم الاستغناء عنها في تجهيزات الزواج: "عملت زي أبويا الظبط في جوازة بنتي، والمهم إنه يهتم بها ويحافظ عليها".

وتابع: "مش هقول لزوج بنتي يوفر لها نفس المستوى بتاعي، لأني وفرته لها بعد سنوات كثيرة من العمل والكفاح، لكنه قدامه وقت يوصل لده ويكمله، والعريس مش مطالب يبقى معاه كل حاجة، لأن لو معاه كل حاجة يبقى أبوه هو اللي مديهاله".

وأردف: "المشكلة إن الأب بيبقى عاوز بنته تعيش في نفس المستوى اللي معيشها فيه عشان متتعبش، المفروض البيوت تفكر في المادة أخر حاجة بعدما نتأكد إن العريس محترم وأهله محترمين"، مشيرًا إلى أنّ زوجته وافقت على مبدئه في تزويج ابنته، وهو أن تختار شخصا تحبه ويكون قادرا على إسعادها.