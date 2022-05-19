شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا المخرج عبد الرحمن الشافعى: فقدنا أيقونة المسرح الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، الذى توفى اليوم، بعد أن ترك لنا إرثا قيما للمسرح الشعبى.

وقال جلال: "إننا فقدنا أيقونة المسرح الشعبى، وقامة فنية كبيرة ساهمت فى تشكيل حركة مسرحية مصرية تميزت فى الشكل والمضمون، وتميز مسرح الشافعى بتقديم العناصر الشعبية، وكان يحرص على الذهاب بعرضه إلى الجمهور فى أماكن تجمعاته".

ومن أعماله المسرحية "ست الحسن، أحلام ياسمين، أه ياليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، عاشق المداحين، السيرة الهلالية، شفيقة ومتولى، شرخ فى جدار الخوف، على الزيبق، هنا القاهرة، حكاوى الزمان، المولد، لعبة الزمن، إمام المداحين، سلطان زمانه، ست الحسن، ليلة بنى هلال".

ولد عبد الرحمن الشافعى عام 1939 بمحافظة الشرقية، تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، عين أول مديرا لمسرح السامر، وشغل منصب مدير مديرية ثقافة الجيزة، ومشرف عام على شئون المسرح بالثقافة الجماهيرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والأستعراضية، ورئيس الأمانة العامة لأطلس الفلكلور، وعضو المكتب الفنى لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وعضو اللجنة الفنية بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية 2014 .

حصل " الشافعى" على العديد من الجوائز منها "جائزة الدولة للتفوق 2009، جائزة الدولة التشجيعية 1986، نوط الأمتياز من الطبقة الأولى 1988، جائزة فارس الثقافة الجماهيرية 1999، جائزة التميز فى الإخراج المسرحى للثقافة الجماهيرية 1980، جائزة مهرجان نيس للفنون بفرنسا 1984، كرمه المؤتمر العلمى الأول لمسرح الأقاليم ومنحه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تقدير من وزير الثقافة عام 2006، بالإضافة إلى أنه كرم من عدة جهات داخل مصر وخارجها .