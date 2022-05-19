شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم آن هاثاواى وأنتونى هوبكنز ARMAGEDDON TIME بمهرجان كان .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد غدا الخميس عرض فيلم آن هاثاواي و أنتوني هوبكنز ARMAGEDDON TIME بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، وهو دراما تاريخية من تأليف وإخراج جيمس جراي وبطولة آن هاثاواي، أنتوني هوبكنز، جيرمي سترونج ودومينيك لومباردوزي.

وشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 عرض الفيلم الكوميدي Final Cut، الذي وصفه النقاد بأنه ممتع للغاية، بعد حضور 2000 في القاعة ليحصل الفيلم على تصفيق حار لمدة أربعة دقائق.

فيلم Final Cut، يتناول كوميديا الزومبى، حيث يدور الفيلم حول طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة، ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، ومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة لفيلم ياباني.

وشهد مسرح حفل انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ألقى خطابًا مفاجئًا بالفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقال فولوديمير إنه في النهاية ستختفى الكراهية ويموت الطغاة، وأشار إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن "الدكتاتور العظيم" الذي سخر من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال زيلينسكي: "نحتاج إلى تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما ليست صامتة، وتساءل هل ستبقى السينما صامتة أم ستتحدث؟ هل يمكن أن تبقى السينما خارج ما يحدث في أوكرانيا، ولقي خطابه ترحيبا حارا من الجمهور.



آن هاثاواي وأنتوني هوبكنز