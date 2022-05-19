شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ ويجز بعد إصابة يده: العين صابتني ورب العرش نجاني (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مطرب الراب ويجز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأول مرة بعد اصابته في يده، حيث نشر صورة على دراجة نارية مع ربط يده فى الرباط الطبى وعلق "العين صابتني ورب العرش نجاني".



ويجز

وتعرض ويجز لحادث أثناء قيادته دراجة نارية الشهر الماضي، حيث نشر صورة له وهو على سرير المستشفى، من خلال ستوري حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، وظهر في الصورة وهو مبتسم وبجانبه خوذته التي يستخدمها أثناء قيادة الدراجة النارية، قائلا في تعليقه على الصورة: "لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث".

وكان مغنى الراب "ويجز"، طرح عبر قناته على يوتيوب أغنية بعنوان "بعودة يا بلادي" من فيلم كباتن الزعترى، وهو العمل الذي كان ضمن القائمة لطويلة لترشيحات الأوسكار في دورته الـ 94.

أحداث "كباتن الزعتري" تدور حول أفضل صديقين "محمود" و"فوزي" اللذين يعيشان في "مخيم الزعتري" للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم.

وعلى الرغم من كونهما محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهما يظلان متفائلين ويمارسان الرياضة يومًا بعد يوم.. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم!

ويعد "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه في مخيم الزعتري بالأردن.