المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى المخرج عبدالرحمن الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الخامسة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الذي رحل مساء أمس الأربعاء 18 مايو عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي من المخرجين الكبار الذين لهم بصمة كبيرة على المسرح المصري، وكان له اتجاها ومنهجا خاصا في المسرح الشعبي، وأيضا اسهاماته الكبيرة في تأسيس فرقة النيل للآلات الشعبية والتابعة للثقافة الجماهيرية، وكانت تتسم بأنها تستلهم الموسيقى والتراث الشعبي وتقدمه من خلال رؤية فنية للمخرج عبدالرحمن الشافعي، وكان الشافعي أيضا أول مديرا لمسرح السامر.

يذكر أن، المخرج المسرحى عبد الرحمن الشافعي من مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الأعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى، عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها: علي الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح.

حصل "الشافعي" علي جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.