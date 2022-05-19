نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي: "ماتش عشوائي لعبا وتحكميا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في مباراة النادي الأهلي أمام نادي البنك الأهلي التي لعبت في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وغرد عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": " نتيجة طبيعية لماتش عشوائي لعبا وتحكيما وتغييرات، ولو شفنا هدف هيبقى عشوائي برضه".

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.