نادية الجندي تستعيد ذكرى أول تعاون فني مع السيناريست وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكرى أول تعاون مع السيناريست وحيد حامد في فيلم سينمائي.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام": "ملف سامية شعراوي، أول تعاون مع الكاتب الكبير وحيد حامد الله يرحمه، وإنتاج محمد مختار، وإخراج نادر جلال".

وتابعت: "عمل فني كبير ومهم في مشواري السينمائي، عن أحداث حقيقية وقعت بالفعل أيام نكسة 1967، النجوم الكبار كمال الشناوي، فاروق الفيشاوي، أحمد بدير، وبعد غيبة عن الشاشة العملاق عبد الله غيث في دور المشير عبد الحكيم عامر".