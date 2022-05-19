بعد وفاته.. أسرار من سيرة المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

أعلن الفنان أحمد الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والده المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي.

نستعرض أبرز المعلومات عن المخرج عبد الرحمن الشافعي:

- ولد عام 1939 بمحافظة الشرقية.

- كون فرقة مسرحية في المرحلة الثانوية لتقديم العروض الفنية في حفلات وليالي الموالد الشعبية.

- تخرج من كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

- عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971.

- عُين مديرا لقصر ثقافة الجيزة عام 1972

- شغل منصب مدير إدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية.

- عمل مديرا لمديرية الثقافة بالجيزة 1975.

- أخرج جموعة من السير الشعبية، منها: (علي الزيبق، وشفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، منين أجيب ناس، مولد ياسيد).

- شارك في التمثيل في مسلسل "عودة تعلوب" 1990.

- عمل لأكثر من 30 عامًا في مسرح الثقافة الجماهيرية.

- عين رئيسا لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية في نهاية فترة التسعينات.

- تسلم مسئولة فرقة الآلات الموسيقية الشعبية في عام 1974، وفي عام 1975 سافر بالفرقة إلى فرنسا، وتوالت الرجلات على مدى عشرين عامًا إلى الولايات المتحدة ودول أوربا.

- عمل مديرا لمديرية الثقافة بالقاهرة والجيزة (القاهرة الكبرى) 1980

- تولى منصب مشرف عام على الشئون الفنية للإدارة المركزية للثقافة الجماهيرية 1987.

- أصبح نائبا لرئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية لرواد قصور وبيوت الثقافة على مستوى الجمهورية 1988.

- اختير لتولي مسئولة أطلس الفلكور المصري.

- حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن تميزه في إخراج مسرحيات "ياسين وبهية"، "علي الزيبق" 1973، "عاشق المداحين" 1980، "منين أجيب ناس" 1983

- كما حصل على وسام الاستحاق من الطبقة الأولى في الفنون والآداب عن إخراجه مسرحية "السيرة الهلالية" 1986، وجائزة مهرجان "جراند مون" للفلكور بالولايات المتحدة الأمريكية عن فرق الفن الشعبي التلقائي، وجائزة مهرجان نيس بفرنسا.