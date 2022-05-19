شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد: انتظروا مفاجآت مع الهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عن تحضيره لعدد من الأغنيات مع الهضبة عمرو دياب فى ألبومه الجديد، والتي وصفها بالمفاجآت، وكتب على حسابه على "فيس بوك": "إلى جماهير حبيبى وحبيبكم عمرودياب ..أنا مع الهضبة إن شاء الله.. واستنوا مفاجآت غير متوقعة خالص جدا قوى".



بهاء الدين محمد

من ناحية أخرى، يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللى يمشى يمشى" يوم الخميس المقبل من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند تويتر أوائل الشهر الجارى بعد طرح أغنيته "هتدلع" والأغنية كانت من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية أخرى أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية .

وكان عمرو دياب، قد عبر عن حزنه الشديد لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، الجمعة الماضية، مقدما العزاء للشعب الإماراتي قيادة وشعبا.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".