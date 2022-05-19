شكرا لقرائتكم خبر عن بصور مع الزعيم .. محمود البزاوي: فيه تمثيل تراچيدى وكوميدى وفيه عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان محمود البزاوي صورة برفقة الزعيم عادل امام بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حساب الفيس بوك الخاص به وعلق البزاوي علي الصورة بـ " عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الاستاذ في تمثيل تراچيدي وفي كوميدي وفي عادل امام .. كل سنة و حضرتك طيب يا زعيم ".



محمود البزاوي وعاد امام



محمود البزاوي

واحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ82 فى بيته، أمس الثلاثاء، وكان برفقته المخرج عمرو عرفة، والفنان محمد ثروت، والمخرج رامى إمام، والمنتج عصام إمام، وأحفاد عادل إمام.

وكان عدد كبيرمن الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.