وزيرة الثقافة تنعى المخرج عبدالرحمن الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعى الذى غيبه الموت أمس الأربعاء 18 مايو عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مع المرض.

وقالت "عبدالدايم" إن فن المسرح فقد أحد فرسانه ورواده، وأضافت أن الراحل من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأن اعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص، وقدمت العزاء لأسرته أصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقه شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغوري، وأخرج لها عدد من الأعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى.

عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقة السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها: (علي الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح)، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية ، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات .