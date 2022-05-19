سلاف فواخرجي جذابة وبشرى بصحبة مصطفى الأغا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام شاطئ البحر.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالقفطان المغربي.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جدبدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الإعلامية لميس الحديدي.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام عدد من مستحضرات التجميل.

حكيم

نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من على خشبة المسرح.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الإعلامي مصطفى الأغا