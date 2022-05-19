حدث بالفن| وفاة والد فنان وآخر التطورات الصحية لـ"أبو زهرة" وأول ظهور لويجز بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بآخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ووفاة المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي، والظهور الأول لمغني الراب ويجز بعد تعرضه لكسر في ذراعه، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

نجله فنان شهير.. وفاة المخرج عبدالرحمن الشافعي

أعلن الفنان أحمد الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والده المخرج المسرحي عبدالرحمن الشافعي.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

دينا الشربيني مازحة :"عامله دايت إسلامي" (فيديو)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع الفنان عمر السعيد في مقطع فيديو وهي تتناول البطيخ.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

ثراء جبيل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "وش وضهر" وفنان يعلق

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن شخصيتها في مسلسل "وش وضهر"... (لمزيد من التفاصيل من هنا)

أول ظهور لبسنت شوقي ومحمد فراج بعد زواجهما "الحلم تحقق"

عبرت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها بالزواج من الفنان محمد فراج.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

شيرين عبد الوهاب تنعى الشيخ خليفة بن زايد

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي يوم الجمعة الماضية، إذ مر على وفاته أربعة أيام.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

رسالة هبة مجدي لمحمد محسن في عيد ميلاده.. وهكذا رد

هنأت الفنانة هبة مجدي، زوجها الفنان محمد محسن، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ41، حيث أنه من مواليد 18 مايو 1981.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

عايدة رياض تنشر صورة أثناء معاناتها من السرطان: "كان واكل صحتي"

نشرت الفنانة عايدة رياض، صورة لها أثناء فترة معاناتها من مرض السرطان.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

"حتى لا تتعرض الأم لعذاب القبر".. يسري نصر الله يكشف تفاصيل فيلم "أسطورة زينب ونوح"

كشف المخرج يسري نصر الله، تفاصيل فيلمه القادم، ويحمل اسم "أسطورة زينب ونوح"، وكتبه المؤلف الشاب أحمد الزغبي.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

زاهي حواس يختار حسن الرداد لتقديم قصة حياته

قال عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، خلال استضافته في برنامج بالبنط العريض الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب على قناة الحياة، إنه يرى الفنان حسن الرداد هو الأنسب لتقديم دوره في فيلم يتناول قصة حياته.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

مشاكل في الرئة وجراحة بالحوض.. الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة- خاص

كشف د.أحمد أبو زهرة "نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة"، تطورات الحالة الصحية لوالده، عقب عودته مجددا، إلى العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)