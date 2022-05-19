محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "بلالين" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "بلالين".

وكتب "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": انطلقت الآن"، وطرح الأغنية عبر تطبيق الأغاني" أنغامي" حصريًا.

يذكر أن محمد رمضان قد أعلن عن الأغنية، وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي".

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد "نمبر وان".

وشارك محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين، والعمل عرض رمضان 2022.