“أوسم من أحمد عز”.. صباح الجزائري نجمة باب الحارة تفاجئ الجمهور بصورة مع إبنها الكبير.. لن تصدق أنه نجلها!

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 12:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة السورية صباح الجزائري التي ظهرت مؤخرًا مع نجلها “كرم” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث ظهر إبن الممثلة السورية الشهيرة صباح الجزائري، نجمة مسلسل باب الحارة، واسمه “كرم”، للمرة الأولى إلى جانب والدته، حيث خطف الأنظار بوسامته.

كما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للممثلة السورية الشهيرة صباح الجزائري إلى جانب ابنها الذي بدا وسيمًا، حيث تغزّلت به الكثير من الفتيات ومن بين التعليقات على الصورة “بيجنن”، “أوسم من أحمد عز” و”هيمثل عن قريب؟”.

يُشار أن صباح الجزائري تزوجت من اللبناني ​رباح التقي​، ولهما 3 أولاد هم (رشا وكرم وترف)، وقد أطلّت إبنتها رشا في مسلسل “​باب الحارة​”، حين جسدت شخصية “هدى”، زوجة “عصام”، أما إبنتها ترف فقد شقت مشوارها أيضًا في التمثيل.

ومن ناحية أخرى، كانت تعزلت الممثلة السورية صباح الجزائري بزوجها السيد رباح التقي في العلن. ونشرت صباح الجزائري عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام» صورة تجمعها بزوجها رباح التقي لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

صباح الجزائري تلفت الأنظار في أول أيام رمضان 2022

من ناحية أخرى، فتت النجمة السورية القديرة صباح الجزائري الأنظار في الحلقة الأولى من “مسلسل مع وقف التنفيذ” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة “إيبلا الدولية”.

وظهرت صباح الجزائري في المسلسل بشخصية أم لديها ابنة هي “صفاء سلطان” ترتكب خطيئة ويقوم أحد السحرة بالإعتداء عليها فيقرر أخوتها قتلها لكن الأم توهم الأخوة أنها هي من تريد قتل ابنتها وغسل عارها وتقوم بتهريبها بعد أن توحي للجميع أن حفرت قبرًا ودفنت إبنتها فيه.

وكان لافتًا المشهد الذي سبق لحظة وفاتها في المسلسل حين اعترفت لأبنائها الرجال بالسر فيما كان مشهد حديثها مع أحد المسؤولين مؤثرًا حين قالت له ” الأرض بتتونس بولادها”.

وعلى الرغم من أن صباح انتهى دورها مع انتهاء الحلقة الأولى حيث انتهت الشخصية بالوفاة إلا أن المديح و الاشادات التي تلقتها كبيرة جدًا.

وكان لافتًا أن صباح قدمت دورها بإحساس كبير وتكنيك عال فرسمت ملامح الأم المقهورة والقادرة بنفس الوقت.. فاتسم حضورها بالمزج بين الواقعية والمشاعر فلفتت إليها الأنظار بكل قوة.

الملفت أيضًا ان صباح لم تقدم مثل هذا الدور منذ زمن وعلى الرغم من عدد المشاهد القليل الذي لا يتعدى بضعة مشاهد في المسلسل فإن موافقتها على أدائه يعكس شغفها واعتنائها بقيمة حضورها كممثلة على الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والغنية.. فعندما تقبل صباح الجزائري بالظهور في عدد محدود من المشاهد فهذا يعني حتماً أن شغف البدايات لا يفارقها وأن قيمة ما تقدم يعني لها الكثير.

يُشار إلى أن مسلسل “مع وقف التنفيذ” يعرض على روتانا دراما و mbc دراما وغيرها من القنوات وهو من بطولة غسان مسعود وعباس النوري و سلاف فواخرجي وفادي صبيح وصفاء سلطان.

أما صباح الجزائري فتحضر ببطولة عدد من الأعمال وهي مسلسل “على قيد الحب” للمخرج باسم السلكا والكاتب فادي قوشقجي والموسم الثاني من مسلسل “حارة القبة” للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي و الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.

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