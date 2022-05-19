محمد رمضان يثير الجدل بكلمات أغنيته الجديدة.. “بلالين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد رمضان، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “بلالين” والتي من المقرر طرحها اليوم عبر منصة أنغامي.

وأفرج عبر “إنستغرام” عن مقطع قصير من مطلع الأغنية المنتظرة، ولكن كلماتها أثارت الجدل بين صفوف متابعيه، واتهموه بالتقليل من منافسيه داخل الوسط الفني، بخاصة بعد أن فشل مسلسله “المشوار” في تحقيق النجاح المرجو.

ويقول مطلعها “جامد أنا من يومي، وهم راحوا وقلدوني، الأسطورة هما لقبوني وصعب عليكم توصلوا لي، أنتم بلالين في الهواء”.

على صعيد آخر، كشف “رمضان” عبر “إنستغرام” منذ أيام، عن تحضيراته لفيلمه الجديد “نمبر وان” قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم ” نمبر وان” من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر… سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري”.

وكان آخر فيلم قدمه رمضان، لجمهوره هو “الكنز 2” الذي شاركه بطولته محمد سعد، هند صبري، أحمد رزق، وأحمد حاتم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.