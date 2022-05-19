شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد مهنئا عادل إمام: كل سنة وانت البهجة.. ومروة الأزلي: ربنا يخليك لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان والمطرب أحمد سعد، على تهنئة الزعيم والفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ناشرا صورة معه عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانت البهجة".



أحمد سعد

كما هنأت الفنانة مروة الأزلي، الزعيم عادل إمام، ناشرة صورة مع وبرفقتهما ابنه النجم محمد إمام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للزعيم عادل إمام.. ربنا يخليك لينا".️



مروة الأزلي

وكان عدد كبيرمن الفنانين قد هنأوا عادل إمام عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة أو صور تجمعهم مع الزعيم من أعمال سينمائية أو درامية، أو لقاءات جمعتهم في مناسبات مختلفة.



أحمد سعد مع الزعيم عادل إمام

وبمناسبة عيد ميلاده أكد المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه والذى يحب مشاهدتها فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذى كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلا شيحة، مشيرًا إلى أنه يحب أيضًا أفلام "الإرهاب والكباب" و"المنسى" و"سلام ياصاحبى"، والحمد لله كلها حققت نجاحا كبيرًا باعتباره من أهم نجوم مصر والوطن العربى.

وفيما يخص الأعمال الدرامية قال عصام إمام كلهم قريبين من قلبى ومنها مسلسل "صاحب السعادة" و"العراف" وغيرها من الأعمال الذى قدمها الزعيم في مشواره الفني الذى امتد إلى أكثر من 50 عامًا.



