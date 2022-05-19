شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي تنشر صورا جديدة من حفل زفافها: حلمنا تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن صور جديدة من حفل زفافها على النجم محمد فراج، الذى أقيم في الغردقة يوم 6 مايو الماضي، مقدمة الشكر لكل من ساعدهم في الوصول لهذه اللحظة وتحقيق حلمهم.

ونشرت بسنت، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "شكر كبير أوى من القلب لكل الناس اللى ساعدتنا عشان اللحظة دى تتحقق".



بسنت شوقي

وسبق ووثق عدد من أصدقاء الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، لقطات من حفل زفافهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث احتفل الثنائي بحفل زفافهما بعد قصة حب طويلة استمرت لأكثر من 6 سنوات.

وظهر فراج وبسنت في الفيديوهات المتداولة يرقصان وسط عدد من أصدقائهما المقربين، بينما تظهر الفنانة الشابة هنادي مهنا وهي تمسك "طبلة" لتحيي حفل الزفاف وسط رقصات من أصدقائها، بينما ظهر فراج في لقطة أخرى وسط عدد من أصدقائه يرقصون مع الراقصة الاستعراضية التي حضرت الحفل.



































