شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا ترد على شائعات انفصالها عن أحمد خالد صالح: مش فاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة هنادي مهنا قررت نفى شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، والتي تم تداولها بشكل كبير الفترة الماضية، خاصة بعد ظهورها في المطار بدونه لتتساءل متابعة على بوست صورتها "فين أحمد"، وهل تم الانفصال، لترد بفيديو لأحمد وهو يقضي الأجازة برفقتها في جزر المالديف وتعلق عليها ساخرة "مش فاضي" .



هنادي مهنا

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد كشفت عن صورة جديدة لها وهي في المطار، تستعد للسفر في إجازة بعد انتهاء موسم رمضان وعرض مسلسلها" مكتوب عليا"، ويبدو أن هنادي أرادت السفر في أجازة بعيدة لتستجم بعدما بذلت مجهودا كبيرا في المسلسل هي وفريق العمل.

هنادي مهنا في المطار

هنادي مهنا

ونشرت هنادي الصورة من خلال حساب الفيس بوك الخاص بها وعلقت عليها بـ " حان الوقت لإعادة شحن البطارية خمنوا رايحة فين".

وكانت قد كشفت الفنانة هنادى مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها فى دور سلمى، فى مسلسل "مكتوب عليا" والذى تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني.

قالت "مهنا" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذى تقدمه الفنانة منى عبدالغنى، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، إنها: "كان لازم أخد بالى من نفسى أنا بحب الأكل المصرى قوى، كمان ماما بتعمل أكل مصرى كوراع وعكاوى، ودا السبب فى زيادة الوزن".

عبرت هنادى، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسنى، والانتشار الكبير الذى حققته أغنية "إيه يا ستو أنا"، مضيفة "الشغل مع أكرم حسنى من أجمل الحاجات اللى حصلت لى، الناس بتنادى على "إيه ياستو أنا".