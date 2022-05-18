دينا الشربيني مازحة :"عامله دايت إسلامي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع الفنان عمر السعيد في مقطع فيديو وهي تتناول البطيخ.

ونشرت دينا الشربيني مقطع الفيديو "تيك توك" عبر "انستجرام"، الذي يسألها فيه عمر السعيد "إنت إزاي عاملة دايت وعمالة تاكلي بقالك ساعة"، فردت: "عاملة دايت إسلامي، باكل وبقول يارب أخس".

شاركت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "المشوار" الذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

مسلسل "المشوار" بطولة الفنانين، محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغادة طلعت، وندى موسى وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.