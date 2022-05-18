ثراء جبيل تكشف عن شخصيتها في مسلسل "وش وضهر" وفنان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن شخصيتها في مسلسل "وش وضهر".

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام": " هبة من مسلسل وش وضهر".

وعلق الفنان محمد يسري: "هار أزرق لثانية معرفتكيش، ألف مبروك يا ثراء"

مسلسل "وش وضهر" بطولة إياد نصار ومحسن منصور وريهام عبد الغفور وثراء جبيل وإسلام إبراهيم، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.