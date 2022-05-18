أول ظهور لبسنت شوقي ومحمد فراج بعد زواجهما "الحلم تحقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

عبرت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها بالزواج من الفنان محمد فراج.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام": "الحلم أصبح حقيقة، شكر كبير قوي من القلب لكل الناس اللي ساعدتنا عشان اللحظة دي تتحقق".

ويعتبر اليوم هو الظهور الأول لبسنت شوقي ومحمد فراج بعد حفل زفافهما 6 مايو 2022.

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما مساء الجمعة 11 يوليو 2021، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.