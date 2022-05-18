"محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنية "بلالين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغنياته "بلالين".

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي".

وتابع: "انهاردة الساعة ٧ مساءً حصرياً على أنغامي، كل صيف وأنتم طيبين".

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد "نمبر وان".

وشارك محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين، والعمل عرض رمضان 2022.