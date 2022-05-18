شيرين عبد الوهاب تنعى الشيخ خليفة بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي يوم الجمعة الماضية، إذ مر على وفاته أربعة أيام.

وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون ، خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الحبيب والوطن العربي فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، الله يرحمه ويدخله الجنة ويلهم شعبنا في الإمارات الصبر والسلوان".

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك الجمعة الماضية.