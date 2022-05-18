صفقة بوغبا إلى يوفنتوس على المحك.. عقبة كبيرة تهدد العودة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ 13 دقيقة

يبدو مستقبل الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لن يحسم بسهولة، حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك عقبة تعقد عودة بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان ماوريزيو أريفابيني الرئيس التنفيذي لليوفي، أعلن يوم الثلاثاء، أن هناك اتفاق نبلاء بين النادي وبوغبا، يقضي بأن يتحدث ناديه أولاً مع إدارة مانشستر يونايتد، بشأن مفاوضات عودة اللاعب إلى “بيانكونيري” في صيف 2022.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير لها أن اليوفي عرض على بوجبا الحصول على 120 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وهو ما قد يتسبب في إفشال الصفقة.

ويريد بوغبا الحصول على راتب أكبر من الفريق الإيطالي، الذي قدم إليه عرضا لمدة 3 سنوات حتى 2025، حيث يريد الآن مبلغ 180 ألف يورو كأجر أسبوعي، علماً بأنه يحصل حالياً على 290 ألف أسبوعيا في مانشستر يونايتد.

وبقي بوغبا 4 سنوات في اليوفي خلال الفترة من 2012 إلى 2016، حيث حقق 4 ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين للكأس المحلية.

إدارة يوفنتوس تسعى من جانبها لإيجاد موارد مالية بعد إنفاق 60 مليون جنيه إسترليني على صفقة التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي السابق، في الصيف الماضي.

وتسبب هذا الأمر في قرار إدارة اليوفي بضم لاعبين في صفقات انتقال حر مثل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا القادم من باريس سان جيرمان والكرواتي إيفان بريسيتش من إنتر ميلان، وهما مع بوجبا أقرب 3 صفقات لملعب “أليانز”.

يذكر أن بوجبا أمضى 4 سنوات في اليوفي حين انتقل إليه من مانشستر يونايتد في 2012 وحتى 2016، وخلال تلك الفترة، خاض 178 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وحقق مع الفريق 8 بطولات محلية.