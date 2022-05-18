فيديو.. عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ 48 دقيقة

كثير من العمال معرضين للإصابة أو التعرض لبعض الحوادث في أماكن عملهم، وتداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى الماكينات.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملون أمام ماكينة ويضعون بها كميات من أشرطة بيضاء.

وخلال قيام العاملين بمهمتهما اقترب أحدهما من فوهة الماكينة لتبتلعه مع كميات الأشرطة، فهرع زميله إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام دون أن يصيبه أذى واضح.