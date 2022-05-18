“هالة هي اللي اتجوزتني”.. فيديو نادر لعادل إمام يحكي فيه قصة زواجه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ ساعتين

نادرة هي المناسبات التي يتحدث فيها النجم المصري عادل إمام عن حياته الشخصية، وتحدث الفنان المخضرم، قصة زواجه من زوجته، هالة الشلقاني، وذلك احتفاء بمرور 82 على ميلاد “الزعيم”.

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، شريط فيديو لعادل إمام، يحكي من خلاله قصة زواجه، وكيف لعبت الصدفة دورا مهما في معرفته بزوجته هالة الشلقاني، والدة أبنائه الثلاثة “رامي وسارة ومحمد”.

ويحتفل اليوم، الثلاثاء، الموافق السابع عشر من مايو/آيار، عادل إمام، بمرور 82 عاما على ميلاده، حيث يؤكد “الزعيم” أن سمير خفاجة، المنتج والمؤلف المصري، كان سببا في زواجه من “الشلقاني”، موضحا أنه كان دائم التردد على منزل خفاجة، حيث كانت تسكن هالة بجواره.

وتقول هالة الشلقاني عن ذلك: “كان سمير خفاجة جار لي، وكانت المسافة بين الشباك والشباك متر، وكنت أسكن مع جدتي، وفجأة مرة واحدة من الشباك وجدت أصدقاء سمير يلتفتون إليَّ، دون عادل نفسه، وهو ما لفت انتباهي ونظري تجاهه”.

وأضاف عادل إمام خلال الحوار النادر: “هالة هى اللي اتجوزتني”، فردت عليه الأخيرة، قائلة: “أنا اللي أصريت إن إحنا نتجوز، وهو كشاب كان بيخاف يدخل في مسئولية جديدة، وفي يوم من الأيام قالي أنا مبفكرش في الإرتباط”.