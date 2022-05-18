رسالة هبة مجدي لمحمد محسن في عيد ميلاده.. وهكذا رد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة هبة مجدي، زوجها الفنان محمد محسن، بمناسبة حلول عيد ميلاده الـ41، حيث أنه من مواليد 18 مايو 1981.

ونشرت هبة، صورا مع "محسن" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد ميلاد جديد سعيد يا حبيب الروح.. ربنا يحافظ عليك ويرزقك الخير والسعادة".

ورد "محسن" على رسالة زوجته، قائلا: "حياة قلبي ربنا يخليكي ومايحرمنيش منك أبداً".

محمد محسن وهبة مجدي تزوجا عام 2016، بعدما نشأت قصة حب بينهما خلال بروفات مسرحية "ليلة من ألف ليلة)" التي اشتركا فيها مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وقد رُزقا بابنة "دهب" في سنة 2017، وابن "موسى" في 20 سبتمبر 2021.