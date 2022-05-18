بعد تكريمه.. فورست ويتكر يودع مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب النجم الأمريكي فورست ويتكر، عن سعادته بحالة الحب التي وجدها في مدينة كان الفرنسية، عقب حصوله جائزة الإنجاز الفخرية مدى الحياة، في حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي، الذي أقيم امس الثلاثاء.

ويتكر، نشر عبر صفحاته في مواقع التواصل صورة من التكريم، وكتب،:"شكرا جزيلا كان، استلام جائزة السعفة الذهبية للعام 2022، نعمة تعجز عن وصفها الكلمات، امتناني لكل من بيير ليكيور وتييري فريمو، لمنحي هذه الجائزة، والتزامهما بالسينما باعتبارها فنًا عالميا".

وأكد النجم الآمريكي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، سعادته بعرض فيلمه الوثائقي "من أجل السلام" في مهرجان كان السينمائي هذا العام، وكتب،:"شكري الشخصي لجميع من جعل الفيلم ممكنًا - في جنوب السودان والولايات المتحدة وفرنسا".

ويتكر الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عام 1988، عن فيلم "الطائر"، نشر عبر صفحته في موقع تويتر، مقطع فيديو من المدينة الفرنسية، وكتب،:" النظرة الأخيرة لمدينة كان، أشكركم على كل الحب الذي تلقيته خلال الأيام القليلة الماضية، شكراً للأشخاص الذين جعلوا المهرجان ملتقىً فريدًا لمجتمع السينما الدولي".

وتابع،:" كانت العودة إلى فرنسا تجربة رائعة، كما هو الحال دائمًا. لا استطيع الانتظار للعودة".

حفل افتتاح الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء ، شهد عرض مشاهد من أفلام النجم الأمريكي فورست ويتكر، منها Bird، Ghost Dog ،Color of Money، Panic Room.