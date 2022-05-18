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عايدة رياض تنشر صورة أثناء معاناتها من السرطان: "كان واكل صحتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة عايدة رياض، صورة لها أثناء فترة معاناتها من مرض السرطان.

وكتبت رياض، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا أنه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي، وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري، ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة إزاي".

أضافت: "محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه، أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة".

اختتمت: "الحمدلله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني، وكل ما أقوم من النوم بحمد ربنا أنه شفاني وعافاني، ربنا يحميكم و يحفظكم يا حبايبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، في رمضان 2021.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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