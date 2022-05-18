عايدة رياض تنشر صورة أثناء معاناتها من السرطان: "كان واكل صحتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة عايدة رياض، صورة لها أثناء فترة معاناتها من مرض السرطان.

وكتبت رياض، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا أنه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي، وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري، ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة إزاي".

أضافت: "محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه، أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة، كانت معاناة".

اختتمت: "الحمدلله ربنا قومني بالسلامة ووقفت على رجلي من تاني، وكل ما أقوم من النوم بحمد ربنا أنه شفاني وعافاني، ربنا يحميكم و يحفظكم يا حبايبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، في رمضان 2021.