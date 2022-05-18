"حتى لا تتعرض الأم لعذاب القبر".. يسري نصر الله يكشف تفاصيل فيلم "أسطورة زينب ونوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج يسري نصر الله، تفاصيل فيلمه القادم، ويحمل اسم "أسطورة زينب ونوح"، وكتبه المؤلف الشاب أحمد الزغبي.

وقال نصر الله، في تصريحات لبرنامج MBCTRENDING عبر قناة MBC 4: "السيناريو رائع، تدور أحداث الفيلم حول طفلين، ولد وبنت، في الصعيد، في ليلة فيها شبورة جامدة جدا وسيول، بيهربوا بتابوت أم البنت، عشان مش عايزين يدفنوها يوم الأربعاء، عايزين يدفنوها يوم الجمعة حتى لا تتعرض الأم لعذاب القبر".

أضاف: "التصوير خريف شتاء في شهر نوفمبر أو ديسمبر، يحتاج لجو به غمام مش شمس زي الصيف، وفريق التمثيل يضم أطفال، والممثلين خلوها مفاجأة".

ويترأس يسري نصر الله، لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي انطلقت أمس الثلاثاء.

يذكر أن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله، مسلسل "منورة بأهلها"، من تأليف محمد أمين راضي، وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي وغيرهم.