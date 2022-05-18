زاهي حواس يختار حسن الرداد لتقديم قصة حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس، خلال استضافته في برنامج بالبنط العريض الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب على قناة الحياة، إنه يرى الفنان حسن الرداد هو الأنسب لتقديم دوره في فيلم يتناول قصة حياته.

وأكد حواس أنه كتب قصه حياته في فيلم ويرى أن بلدياته حسن الرداد -نتميان لنفس المحافظة وهي دمياط- هو الأجدر والأنسب لتقديمها لما يتمتع به حسن من موهبة وكاريزما وحضور.

وأعرب حسن في بيان صحفي عن سعادته بهذا الاختيار، وقال "سعيد جدا بهذا الترشيح وايضا سعيد برأي زاهي حواس، وشرف كبير لي أن أجسد شخصية عالم مصري عظيم ونموذج مشرف للشخصية المصرية والعربية في الكفاح والنجاح والوصول لأعلى المراتب العلمية والعالمية في مجاله.. أنا جاهز يا دكتور".