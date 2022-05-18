يسري نصر الله يكشف عن معياره الأساسي في اختيار الفيلم الأفضل بمهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحدث المخرج يسري نصر الله، عن كواليس رئاسته للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي انطلقت أمس الثلاثاء.

وقال نصر الله، في تصريحات لبرنامج MBCTRENDING عبر قناة MBC 4: "بنحاول بنكون عادلين، أنا مش لوحدي، أنا و4 آخرين، كل واحد فينا بيتحمس لفيلم فضله على الآخر، وبندي في النهاية الجائزة لفيلم تم الاتفاق عليه، ومش بالضرورة يكون أكتر فيلم أنا حبيته، بس اللي قدرنا نتفق عليه، دي الصعوبة الأساسية، إننا نوصل لهذا الاتفاق".

وعن معياره في اختيار الفيلم القصير الأفضل؛ قال: "أسوأ حاجة ممكن تحصل للواحد أنه يتفرج على فيلم قصير كان المفروض يبقى طويل، أو أنه يتفرج على فيلم طويل ويقول المفروض يبقى قصير، هل أنت قادر تلم العالم بتاعك والحكاية بتاعتك في فيلمك ومدته ولا لأ؟ هذا هو المعيار الأساسي بغض النظر عن موضوع الفيلم".

يذكر أن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله، مسلسل "منورة بأهلها"، من تأليف محمد أمين راضي، وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي وغيرهم.