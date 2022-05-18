مشاكل في الرئة وجراحة بالحوض.. الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة- خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:".

كشف د.أحمد أبو زهرة "نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة"، تطورات الحالة الصحية لوالده، عقب عودته مجددا، إلى العناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري.

د.أحمد عبد الرحمن أبو زهرة "المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"ما زال الوالد تحت ملاحظة الفريق الطبي في العناية المركزة، إذ لم تشهد حالته التحسن المأمول، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد".

وتابع،:"درجة الحرارة، بدأت في الهبوط، ولكن الرئتين، لم يتحسن عملهما بعد، بسبب عامل السن، إلى جانب تأثير المضادات الحيوية التي يأخذها الوالد بسبب الجراحة التي خضع لها بالحوض"

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.