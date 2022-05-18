هنادي مهنا ترد على شائعة انفصالها عن أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة هنادي مهنا على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجها من المالديف، حيث يستمتعان هناك، مصحوبا بمقطع من أغنية "الحركة دي" للنجم أحمد حلمي، وعلّقت قائلة: "مش فاضي".

كما نشرت "هنادي" فيديو آخر وهي مع زوجها في عرض البحر.

وذلك ردا منها على تعليقات الجمهور، ومنها: "أومال فين أحمد بقينا مش بنشوفكم مع بعض"، "هي مش بتظهر مع زوجها زي الأول ليه.. يارب ما يكونوش اتطلقوا"، و"هي ليه لوحدها بقالها فترة فين جوزها" وغيرها.

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزواجهما يوم 6 نوفمبر من العام 2020، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.