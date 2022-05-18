فن ومشاهير

هنادي مهنا ترد على شائعة انفصالها عن أحمد خالد صالح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت الفنانة هنادي مهنا على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لزوجها من المالديف، حيث يستمتعان هناك، مصحوبا بمقطع من أغنية "الحركة دي" للنجم أحمد حلمي، وعلّقت قائلة: "مش فاضي".

كما نشرت "هنادي" فيديو آخر وهي مع زوجها في عرض البحر.

وذلك ردا منها على تعليقات الجمهور، ومنها: "أومال فين أحمد بقينا مش بنشوفكم مع بعض"، "هي مش بتظهر مع زوجها زي الأول ليه.. يارب ما يكونوش اتطلقوا"، و"هي ليه لوحدها بقالها فترة فين جوزها" وغيرها.

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزواجهما يوم 6 نوفمبر من العام 2020، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا