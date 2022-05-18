بالفيديو.. رجل يحطم رقماً قياسياً بالركض 3 ساعات مرتدياً 111 تي شيرت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

حطم رجل من ولاية أيداهو رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال خوض نصف ماراثون للركض بينما كان يرتدي 111 قميصاً فوق بعضهم.

وقال ديفيد راش، الذي حطم أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إن فريق الدعم الخاص به استغرق حوالي 25 دقيقة لارتدائه 111 قميصاً قبل ماراثون أيداهو البطاطس الشهير في جمعية الشبان المسيحيين يوم السبت في لاكي بيك ستيت بارك ساندي بوينت.

أكمل راش نصف الماراثون بزمن ساعتين و47 دقيقة و55 ثانية، متجاوزاً الحد الزمني البالغ 3 ساعات الذي حددته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك حسب ما ذكره موقع “upi”.

حطم راش الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لمعظم القمصان التي تم ارتداؤها خلال نصف ماراثون، وسجل العداء البريطاني ديفيد سميث الرقم القياسي السابق البالغ 82 قميصاً في نوفمبر 2021.

قال رجل أيداهو، إن درجات الحرارة المنخفضة ساعدته خلال محاولته، لكنه كان لا يزال يعاني من مشاكل من الوزن الزائد الذي يزيد عن 40 رطلاً من القمصان.

قال راش: “فقد ذراعي الدورة الدموية، وبعد بضع ساعات تضخمت يدي إلى ضعف الحجم، كان خاتم زواجي الفضفاض عادة حلقة ضيقة، ولم أستطع حتى لمس إبهامي عبر يدي”.