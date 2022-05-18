نصرة الحربي تكشف عن شعرها: “أنا إنسانة غير محجبة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مايو 2022 03:54 مساءً - فاجأت الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارها خلع الحجاب بعد أشهر من قرار خلعها للنقاب.

فقد قامت نصرة الحربي بنشر صورة لها دون حجاب كاشفة عن شعرها بشكلٍ صريح وذلك عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وقالت نصرة في تعليقها على الصورة: “أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه بسناب شات عشان لا أستفز الرأي العام ويهمني إني احترم الناس التي تتابعني لكن من فترة والتعليقات فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية”.

وكانت نصرة الحربي قد أعلنت ارتداءها للحجاب والنقاب في شهر مايو من العام الماضي، إذ أطلت على متابعيها بشكلٍ ملتزم لتكشف فيه السبب عن اتخاذها قرار الالتزام.

وقالت حينها: “صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ما جاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظ لي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يا رب ويبعد عنا كل عين”.

لكن في شهر مايو 2022، قررت نصرة الحربي خلع النقاب والاكتفاء بارتداء الحجاب فقط، حيث أطلت في العديد من المناسبات المحلية والوطنية مرتدية الحجاب والعباءة السعودية.